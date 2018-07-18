Румун намагався перевезти 8 кг екстазі через ПП “Краковець”

Через ПП “Краковець” контрабандист намагався перевезти 8 кг наркотичної речовини. На чоловіка, громадянина Румунії, в момент перетину кордону спрацювала база даних.

Перетнути кордон він намагався легковим автомобілем «Audi» литовської реєстрації. Прикордонники вивели авто із загального потоку та здійснили поглиблений огляд іномарки.

“У порожнині паливного баку правоохоронці знайшли дев’ять запаяних поліетиленових пакетів з наркотичною речовиною попередньо екстазі, загальною вагою близько 7,8 кілограмів”, – розповіли прикордонники.

Порушника, наркотичну речовину та транспортний засіб передано УСБ України у Львівській області. Наразі тривають подальші слідчі дії.