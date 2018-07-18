Через отруєння у Tomash Kebab постраждало вже 30 людей

Станом на вчорашній вечір за допомогою медиків звернулося 30 людей, які напередодні харчувались у львівському кафе Tomash Kebab. Серед потерпілих – дитина.

28 людей лікарі були змушені госпіталізувати. Зараз у медзакладах перебуває 16 людей, решту вже повернулись додому.

Нагадаємо, 13 липня до Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надійшло повідомлення про госпіталізацію у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню протягом 11-13 липня семи пацієнтів із діагнозом «харчова токсикоінфекція» та «гостра кишкова інфекція». Усі вони харчувалися у закладі громадського харчування Tomash Kebab за адресою м. Львів вул. П. Куліша, 10. Тоді повідомляли про 9 людей, які отруїлися в цьому кафе. Станом на 15 липня по допомогу лікарів звернулось 25 осіб.

Ти часом учора медики зафіксували новий спалах отруєння у ресторані “Отаман”, що у Пасіках Зубрицьких. Постраждало 5 людей.