Актор театру Заньковецької у важкому стані після аварії. Потрібні донори крові

Олесь Федорченко – відомий глядачам за театральними постановками а також за серіалом «Догори дригом», що виходив на 1+1, потребує донорів крові.

15 липня на трасі Львів-Мукачево, поблизу села Тухолька він не впорався з керуванням свого мотоцикла та зіткнувся з автобусом. В результаті зіткнення – важка політравма та травматична ампутація ноги. Нещодавно його перевели в 8 лікарню Львова для проведення важкої операції.

За інформацією від близьких людей, для цього потрібно 9 літрів крові, а станом на зараз є тільки 3 літри.

Друзі та рідні просять усіх небайдужих та тих, хто може здавати кров, прийти в Львівський обласний центр служби крові на Пекарській, 65 з 8.30 до 13.00 з паспортом і здати кров. Вказати потрібно, що кров здається для Федорченко Олеся, 8 лікарня.