Завтра у частині Галицького району не буде води (адреси)

Як повідомили у диспетчерській службі ЛМКП «Львівводоканал», завтра, 18 липня, буде призупинено водопостачання до кількох вулиць у Галицькому районі Львова.

У зв’язку з плановими роботами із заміни аварійної ділянки водопроводу, діаметром 400 мм, на вул. Чорноморська, завтра, 18 липня, з 09.00 год до 21.00 год буде припинено водопостачання на вулицях: Гонти, Насипна, Вічева, Піша, Рибна, Чорноморська, Мукачівська, Підгірна, Пильникарська, Звенигородська, пл. Старий Ринок.

ЛМКП «Львівводоканал» просить створити необхідний запас води, сподівається на розуміння та просить вибачити за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням планових ремонтних робіт.