Завтра на Львівщині дощитиме

Завтра, 18 липня, у Львові та області будуть сильні дощі та град. Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

Температура повітря вночі — 14 — 16°, вдень — 21 — 23°.

У четвер дощ також не припиниться, лише трохи послабшає. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, вночі — місцями грози, подекуди — град. Температура повітря вночі — 13 — 18°, вдень — 22 — 27°.

А от у п’ятницю, 120 липня, очікується хмарність з проясненнями, короткочасні дощі, грози, подекуди — град. Температура повітря вночі — 13 — 18°; вдень — 20 — 25°.