За добу львівські патрульні виявили двох осіб у розшуку (фото)

Лише за добу патрульним вдалося затримати у Львові двох осіб, які перебували у розшуку.

Так, учора, 16 липня, під час патрулювання на вулиці Шевченка, інспектори звернули увагу на підозрілого чоловіка, який вийшов з трамваю та мав очевидні ознаки сп’яніння. Патрульні зупинили його та встановили особу в базі даних. Виявилося, що 39-річний чоловік перебуває у активному розшуку за підозрою у вчиненні злочину. Його доставили до відділу поліції та передали черговому.

Уночі на вулиці Кропивницького піший екіпаж поліції побачив чоловіка, який спав на лавці. Інспектори підійшли до нього, щоб перевірити чи не потребує він допомоги. Особу встановили в базі даних.Чоловіка мають судити за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Патрульні доставили його у Сихівській відділ поліції.