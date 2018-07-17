“В Європі 50 тисяч людей щодня вилітають із запізненням”, – Омелян

Він зауважив, що таке трапляється у всіх європейських країнах. Про це він розповів сьогодні під час брифінгу 18 Міжурядової українсько-литовської комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва у Львові.

«В країнах ЄС 50 тисяч людей щодня вилітають із запізненням в кілька годин. Ми не є винятком. Авіакомпанії в нас теж нарощують свій флот. Якщо порівнювати ситуацію в країні з тією, що була 2 роки тому, то все порівняно краще. В нас працює на 5 аеропортів більше, вдвічі зріс пасажиропотік. Звичайно, проблема є, але, сподіваюсь, компанії інвестують додаткові кошти в її вирішення і туроператори плануватимуть свою діяльність прозоро» – сказав Омелян.

В Міністерстві підрахували й регулярність польотів усіх туроператорів України. За червень цього року без часових порушень було здійснено 93% польотів, інші 7% мають затримку на більш, ніж 2 години.

Також він додав, що загалом авіасполучення в Україні має позитивні зміни. Зокрема Львівське летовище минуло річ перевезло мільйон вісімсот тисяч пасажирів. Це рекорд за всі роки існування аеропорту. Він нагадав, що з осені в Україні, зокрема у Львові, починає працювати найбільший перевізник Європейською союзу Ryanair.

«Ми бачимо шалений попит й на внутрішні перевезення в Україні. Не дивлячись на високі ціни, він зростає. Я дуже радий, що компанія SkyUp вийшла на ринок. Це ознака того, що бізнес бачить потенціал внутрішніх перевезень. Я думаю, ще кілька компаній, що збільшать свій ресурс і ми готові співпрацювати з ними щодо запуску лізингових програм збільшення флоту» – зазначив міністр.

На сьогодні Львів – Київ один з найпопулярніших напрямків внутрішнього перевезення. Лідирує також Одеса, Херсон та Миколаїв.

Нагадаємо, взимку цього року планують запустити прямий авіарейс між Львовом та Вільнюсом.