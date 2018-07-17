Упродовж доби на Львівщині сталося 60 ДТП

У минулу добу внаслідок ДТП травмовані чотири особи – одна у Львові та троє в районах області. Загиблих немає.

Зокрема, за повідомленням Відділу комунікації поліції Львівщини, вчора, 16 липня, у Львові на вулиці Роксоляни водій легковика наїхав на неповнолітнього велосипедиста. В Яворіdському районі водій «ЗАЗ» скоїв наїзд на пішохода, а у Пустомитівському районі внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою травмовані водій та пасажир легковика.