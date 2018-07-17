У вересні запустять потяг Київ – Мінськ – Вільнюс – Рига

Під час візиту до Львова міністра економіки Литовської Республіки Віргініюса Сінкявичюса обговорювали зокрема питання торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва. Під час брифінгу міністри заявили про запуск залізничного сполучення «Чотирьох столиць» за напрямком Київ (Україна) – Мінськ (Білорусь) -Вільнюс (Литва) – Рига (Латвія). Крім того, планують створити авіасполучення між Києвом та Вільнюсом.

«Мені дуже радісно, що минулорічний порядок денний нашої зустрічі в Литві дає результати сьогодні. Ми маємо потяг чотирьох столиць, який стартує 28 вересня у Києві. Також ми матимемо пряме авіасполучення між Вільнюсом і Львовом. До того ж товарообіг між двома країнами щоразу зростає і це дуже нас тішить. За 2017 рік ми підрахували збільшення на майже 40%», – говорить Володимир Омелян.

Міністр інфраструктури також додав, що країни готові об’єднувати зусилля спільно з Польщею у створенні центру перспективних інноваційних технологічних рішень.

«Я думаю, що сьогодні ми запускаємо для наших народів, для бізнесу в наших країнах дуже хороший меседж: інвестиційний клімат держав хороший і тенденція до росту. Адже ми об’єднуємо обидві країни і залізничним сполученням, і авіасполученням. Я думаю, це відкриє чимало можливостей для литовців, аби приїхати в прекрасну Україну, а також вам, аби побачити Литву. До того ж для Литви Україна є пріоритетною для інтеграції в Євросоюз. І ми готові максимально допомагати», – додав міністр економіки Литовської Республіки Віргініюс Сінкявичюс.

Нагадаємо, що сьогодні у Львові в Палаці залізничників відбулось 18 засідання Міжурядової українсько-литовської комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва.