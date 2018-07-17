У вересні запустять потяг Київ – Мінськ – Вільнюс – Рига

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян розповів про підсумки співпраці між урядами Литви та України
   Роксолана Мудрак   117  

Під час візиту до Львова міністра економіки Литовської Республіки  Віргініюса Сінкявичюса обговорювали зокрема питання торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва. Під час брифінгу міністри заявили про запуск залізничного сполучення «Чотирьох столиць» за напрямком Київ (Україна) – Мінськ (Білорусь) -Вільнюс (Литва) – Рига (Латвія).  Крім того, планують створити авіасполучення між Києвом та Вільнюсом.

«Мені дуже радісно, що минулорічний порядок денний нашої зустрічі в Литві дає результати сьогодні. Ми маємо потяг чотирьох столиць, який стартує 28 вересня у Києві. Також ми матимемо пряме авіасполучення між Вільнюсом і Львовом. До того ж товарообіг між двома країнами щоразу зростає і це дуже нас тішить. За 2017 рік ми підрахували збільшення на майже 40%», – говорить Володимир Омелян.

Міністр інфраструктури також додав, що країни готові об’єднувати зусилля спільно з Польщею у створенні центру перспективних інноваційних технологічних рішень.

«Я думаю, що сьогодні ми запускаємо для наших народів, для бізнесу в наших країнах дуже хороший меседж: інвестиційний клімат держав хороший і тенденція до росту. Адже ми об’єднуємо обидві країни і залізничним сполученням, і авіасполученням. Я думаю, це відкриє чимало можливостей для литовців, аби приїхати в прекрасну Україну, а також вам, аби побачити Литву. До того ж для Литви Україна є пріоритетною для інтеграції в Євросоюз. І ми готові максимально допомагати», – додав міністр економіки Литовської Республіки  Віргініюс Сінкявичюс.

Нагадаємо, що сьогодні у Львові в Палаці залізничників відбулось 18 засідання Міжурядової українсько-литовської комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва.

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