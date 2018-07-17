У ресторані біля Львова отруїлося п’ятеро людей

У ресторані “Отаман”, що біля Львова, отруїлося п’ятеро людей.

Трьох пацієнтів госпіталізували напередодні, ще двох сьогодні. Про це повідомив заступник директора Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України Олег Когут.

«Наразі дійсно маємо отруєння людей. Про причини будемо говорити пізніше, зараз наші спеціалісти і держпродспоживслужба виїхали туди на місце », – сказав Олег Когут.

Усім пацієнтам наразі надають медичну допомогу.

Нагадаємо, 13 липня до Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надійшло повідомлення про госпіталізацію у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню протягом 11-13 липня семи пацієнтів із діагнозом «харчова токсикоінфекція» та «гостра кишкова інфекція». Усі вони харчувалися у закладі громадського харчування Tomash Kebab за адресою м. Львів вул. П. Куліша, 10.

Станом на сьогодні зафіксували 29 потерпілих.