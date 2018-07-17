У Пустомитах через ремонт обмежено рух транспорту: схема об’їзду

Сьогодні, 17 липня, у Пустомитах від вул. Лісневицька до вул. Кандиби введено обмеження руху транспорту, – повідомляє Служба автомобільних доріг у Львівській області.

Причина тимчасового обмеження – влаштування дощової каналізації у Пустомитах. Зокрема, роботи проводяться на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-14-16 Львів-Пустомити-Меденичі.

Також у Пустомитах триває ремонт на мостовому переході км 20+486, де укріплюють конуси берегових опор. Рух транспортних засобів на даній ділянці здійснюється по одній смузі руху.

Нагадаємо, що від сьогодні до 1 листопада перекрито для транспорту частину вул. Зеленої у Львові. Також з цього тижня через ремонт дороги закрито проїзд на двох ділянках у Городку – 24+960 – км 28+757 та км 30+020 – км 32+460.