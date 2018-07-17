У Львові загинула жінка, яка випала з 5-го поверху

Сьогодні, 17 липня, близько 11:30 до правоохоронців надійшло повідомлення від лікарів швидкої медичної допомоги про те, що на вулиці Максимовича у Львові від отриманих внаслідок падіння з висоти травм померла жінка. Про подію медиків повідомив син загиблої.

За повідомленням Відділу комунікації поліції Львівщини, на місці події працює слідчо-оперативна група. Попередньо правоохоронці встановили, що 53-річна львів’янка випала з квартири, розташованої на п’ятому поверсі.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.