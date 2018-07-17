Сьогодні вранці на сході загинув український боєць

Сьогодні, близько 8:00 на сході України загинув 40-річний військовослужбовець Збройних сил України.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

“Із сумом повідомляємо, що сьогодні, 17 липня, близько 8:00, російська збройна агресія забрала життя ще одного українського Героя. Внаслідок бойових дій загинув один наш військовослужбовець, 1978 року народження”, – розповіли в оборонному відомстві.

Там додали, що у вівторок бойовики здійснили 2 прицільних обстріли по позиціям ЗСУ. Також окупанти застосували гранатомети та стрілецьке озброєння по українським військовим біля Золотого та Гнутового.