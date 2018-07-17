Платну дорогу Львів–Краковець хочуть будувати дві іноземні компанії

Європейська та азіатська компанії вже готові взяти участь в тендері. Наразі тривають завершальні етапи підготовки всієї необхідної документації, далі відбудеться тендерна процедура.

«Також я радий, що є добра синергія з боку міської та обласної влад, а також із боку Києва. Щодо трафіку, ми проблем не бачимо. Більше того, це буде не лише трафік на західних напрямках у державі, це стосуватиметься і півдня. Зараз нам потрібно зрушити цю кригу. Не треба тішити себе ілюзіями, що враз вся Україна буде всіяна платними дорогами, і проїзд коштуватиме 5 копійок. Ціни будуть як в Європі, адже й робитимуть їх. Цього не буде. Таких доріг буде небагато, але робити їх ми повинні. Я думаю, що в нас все вийде. Наступного року хочемо завершити тендер і вже фізично приступити до будівництва дороги Львів – Краковець або у 2019, або вже у 2020 році», – зазначив Омелян.

Нагадаємо, траса Львів – Краковець стане однією із трьох доріг в Україні першого етапу проекту платних шляхів.Крім неї сюди ввійшли траса Київ – Біла Церква та шосе, яке з’єднає Житомирську та Одеську траси.