До Одеси із Києва та Львова поїдуть два додаткові потяги

“Укрзалізниця” запустила два додаткові потяги до Одеси. Їздитимуть вони зі Львова та Києва.

“Зараз ці напрями є одними з найпопулярніших для наших пасажирів. Гарного відпочинку на Чорноморському узбережжі”, – написав на своїй сторінці у Фейсбук очільник залізниці Євген Кравцов.

Зі Львова поїзд виїжджатиме 22 та 24 липня о 20:40. А з Одеси – о 23:29.

Зупинятиметься на станціях Роздільна, Подільськ, Вапнярка, Жмеринка, Хмельницький, Підволочиськ та Тернопіль.