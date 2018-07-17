До Одеси із Києва та Львова поїдуть два додаткові потяги
Вони курсуватимуть протягом липня
“Укрзалізниця” запустила два додаткові потяги до Одеси. Їздитимуть вони зі Львова та Києва.
“Зараз ці напрями є одними з найпопулярніших для наших пасажирів. Гарного відпочинку на Чорноморському узбережжі”, – написав на своїй сторінці у Фейсбук очільник залізниці Євген Кравцов.
Зі Львова поїзд виїжджатиме 22 та 24 липня о 20:40. А з Одеси – о 23:29.
Зупинятиметься на станціях Роздільна, Подільськ, Вапнярка, Жмеринка, Хмельницький, Підволочиськ та Тернопіль.