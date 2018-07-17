Новий «Франко»: НБУ презентував дизайн 20 гривень

Національний банк України презентував оновлену банкноту номіналом 20 гривень зразка 2018 року з оновленим дизайном та удосконаленою системою захисту.

Нову банкноту номіналом 20 гривень введуть в обіг 25 вересня 2018 року.

Після введення в обіг нових 20-гривневих банкнот громадянам не потрібно буде обмінювати банкноти попереднього зразка на нові.

Оновленими банкнотами Національний банк поступово заміщуватиме зношені та пошкоджені 20-гривневі банкноти зразка 2003 року.