Новий «Франко»: НБУ презентував дизайн 20 гривень
Банкнота має новий дизайн та удосконалену систему захисту
Національний банк України презентував оновлену банкноту номіналом 20 гривень зразка 2018 року з оновленим дизайном та удосконаленою системою захисту.
Нову банкноту номіналом 20 гривень введуть в обіг 25 вересня 2018 року.
Після введення в обіг нових 20-гривневих банкнот громадянам не потрібно буде обмінювати банкноти попереднього зразка на нові.
Оновленими банкнотами Національний банк поступово заміщуватиме зношені та пошкоджені 20-гривневі банкноти зразка 2003 року.