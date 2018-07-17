На Радехівщині поліцейські знайшли плантацію коноплі

У Радехівському районі працівники поліції проводили операцію “Мак”. Та під час неї знайшли цілу плантацію коноплі. Росла вона на присадибній ділянці 58-річного мешканця одного із сіл району. Вилучили 441 рослину.

“Нарковмісні рослини вилучено та скеровано на експертизу. За фактом відкрите кримінальне провадження”, – розповіли у прес-службі Нацполіції Львівської області.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.310 Кримінального кодексу України (посів або вирощування снотворного маку чи конопель). Максимальне покарання, передбачене статтею, – обмеження волі на строк до трьох років.

Триває досудове розслідування.