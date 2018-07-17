Де здобути найактуальніші професії майбутнього?

Для тих, хто цікавиться комп’ютерами та інформаційними технологіями, «Львівська газета» пропонує ознайомитися з інноваційними програмами навчання у львівських університетах

ІТ-напрямок один із найпопулярніших у сфері працевлаштування. В Україні ще триває вступна кампанія у вищі навчальні заклади. Тож якщо ви хочете пов’язати свою кар’єру саме з цією сферою, пропонуємо ознайомитися з відповідними навчальними програмами, які є у вишах Львова. Львівський ІТ Кластер допоміг оновити навчальний план усіх перелічених програм, залучивши до цього процесу кваліфікованих ІТ-спеціалістів та викладачів університетів. Програми дають унікальну можливість здобути професії, які будуть затребуваними у сфері інформаційних технологій в найближчі роки.

Інтернет речей (ІоТ)

Де: НУ «Львівська Політехніка» – Інститут Комп’ютерних технологій, автоматики та метрології (ІКТА) – кафедра комп’ютеризованих систем автоматики – спеціальність «Комп’ютерні науки» (№122) – освітня програма (спеціалізація) «Системна інженерія (Iнтернет речей)».

Бакалаврська програма Інтернет Речей (ІоТ) – це перша інноваційна програма, яку розробляли академіки спільно з ІТ-експертами за підтримки Львівського ІТ Кластеру. ІоТ стартувала у 2016 році і за цією програмою вже успішно навчаються 48 другокурсників та 65 першокурсників, які часто займають призові місця у різних хакатонах та стартап-змаганнях. Інтернет речей (Internet of Things) – це галузь, яка займається розробкою побутових пристроїв, так званих «розумних речей», які з під’єднанням до інтернету отримують більше можливостей та функцій. Студенти програми, окрім програмування, математики, фізики, електроніки та електротехніки, вивчають також як створювати та презентувати власні проекти і як працювати в командах. У березні цього року відбулось відкриття лабораторія ІоТ Lab, де студенти мають змогу самотужки створювати власні пристрої та «розумні» речі.

Більше інформації на веб-сайті програми та на Facebook-сторінці.

Системи штучного інтелекту (Artificial Intelligence)

Де: НУ «Львівська Політехніка» – Інститут Комп’ютерних наук та інформаційних технологій (ІКНІ) – кафедра систем штучного інтелекту – спеціальність «Комп’ютерні науки» (№122) – освітня програма (спеціалізація) «Системи штучного інтелекту».

Програма «Системи штучного інтелекту» стартувала у вересні минулого року. 123 студентів успішно навчаються за цією програмою. Штучний інтелект – це розділ комп’ютерної науки, де комп’ютер навчають думати за принципом людського мозку, тобто самонавчатися на основі великої кількості даних, розпізнавати речі, об’єкти, мову, шукати взаємозв’язки між групами даних, систематизувати їх та аналізувати, будувати передбачення. Студентам програми АІ пропонують інноваційні предмети, серед яких: людино-машинна взаємодія, машинне навчання, візуалізація даних, основи робототехніки тощо, методи штучного інтелекту, а з першого курсу студенти будуть вчитися розробляти власні проекти.

Детальніше на веб-сайті програми та на Facebook-сторінці програми.

Data Science & Intelligent Systems

Де: ЛНУ ім. І. Франка – факультет електроніки та комп’ютерних технологій – спеціальність «Інформаційні системи та технології» (№126).

Інноваційна програма навчання Data Science & Intelligent Systems стартувала у вересні минулого року. Це чотири окремі спеціалізації навчання, об’єднані однією назвою. 45 студентів навчаються за даною програмою, 1 студентка отримала стипендію від міжнародного фонду WNISEF, яка покриває вартість навчання протягом перших 2-ох курсів. Перший рік навчання студенти програми вивчають базові предмети спільні для всіх напрямків: вища математика, дискретна математика, алгоритми та структури даних, програмування та об‘єктно-орієнтоване програмування. Також на першому курсі студенти вчаться працювати в команді та презентувати свої проекти. А вже на другому курсі зможуть обрати свій майбутній профіль з 4 напрямків: Artificial Intelligence & Machine Learning, Data Analysis, Internet of Things та Smart Solutions. Студенти матимуть можливість проходити літню практику в ІТ-компаніях та брати участь у тематичних літніх таборах.

Стежте за деталями на веб-сайті програми та на Facebook-сторінці програми.

Інтелектуальний аналіз даних (Data Science) та Комп’ютерні науки (Computer Science)

Де: ЛНУ ім. І. Франка – факультет прикладної математики та інформатики – спеціальність «Системний аналіз» (№124) – освітня програма (спеціалізації) – «Інтелектуальний аналіз даних (Data Science) та системний аналіз».

Спеціальність «Комп’ютерні науки» (№122) – освітня програма (спеціалізація) «Інформатика».

Обидві змінені навчальні програми (Data Science та Computer Science) були запущені у вересні минулого року. Над програмами також працювали ІТ спеціалісти, спільно з представниками університету. 113 студентів навчаються за програмою Computer Science, а 53 студентів – на Data Science. Після закінчення 1-го курсу студенти програми Data Science обиратимуть одну з двох спеціалізацій («Системний аналіз» чи «Інтелектуальний аналіз даних»). Наука про дані (Data Science) – це міждисциплінарна сфера комп’ютерних наук, яка вивчає методи аналізу даних для того, аби отримати з них якнайбільшу інформацію та нові знання. Наука тісно пов’язана з такими сферами, як машинне навчання, штучний інтелект, великі дані тощо. Влітку студенти проходитимуть практику у львівських ІТ-компаніях, де працюватимуть з ІТ спеціалістами над конкретними проектами.

Детальніше про навчальні програми за посиланням.

Робототехніка

Де: НУ «Львівська Політехніка» – Інститут Комп’ютерних технологій, автоматики та метрології (ІКТА) – кафедра інформаційно-вимірювальних технологій – спеціальність «Інформаційно-вимірювальні технології» (№152) – освітня програма (спеціалізація) «Робототехніка».

Бакалаврська програма Robotics – нова програма, навчання за якою розпочнеться з вересня 2018 р. Мета бакалаврської програми «Робототехніка»: підготувати фахівців робототехніки – четвертої індустріальної революції (Industry 4.0), які зможуть розробляти, програмувати та керувати роботами, вбудованими пристроями та комп’ютеризованими системами. Однією з найістотніших переваг спеціальності “Робототехніка”, в порівнянні з традиційними ІТ-спеціальностями, є тісне поєднання досвіду роботи з програмною та апаратною частинами. Окрім загальних дисциплін з інформатики та електроніки, як от: основи програмування, цифрової схемотехніки, робототехніки та теорії керування, сенсорних та вимірювальних технологій, студенти вивчатимуть Web-технології, розробляють мобільне програмне забезпечення, вчаться програмувати мікроконтролери, проектувати комп’ютеризовані та роботизовані системи (роботи, дрони, інтелектуальні сенсори і розумні будинки).

Більше інформації на веб-сайті програми та на Facebook-сторінці програми.

Business Analysis & Data Science

Де: НУ «Львівська Політехніка» – Інститут Комп’ютерних наук та інформаційних технологій (ІКНІ) – кафедра інформаційних систем та мереж – спеціальність «Системний аналіз» (№124).

Бакалаврська програма Business Analysis & Data Science – нова навчальна програма, старт якої заплановано на вересень 2018 р. Освітня програма базується на прикладних математичних дисциплінах, сучасних інформаційних технологіях і спеціальних дисциплінах, орієнтованих на вивчення сучасних теорій управління, прийняття рішень, методів математичного і комп’ютерного моделювання, методів та технологій бізнес-аналізу та машинного навчання для побудови сучасних програмних систем широкого спектру. Перші два курси відбуватиметься спільне навчання, а починаючи з третього курсу студенти можуть обрати один з 3-х напрямків:Business Analysis (BA), Data Science (DS) та Business Intelligence (BI).

Детальніше на веб-сайті програми та на Facebook-сторінці програми.

Програми з Кібербезпеки

Де: НУ «Львівська Політехніка» – Інститут Комп’ютерних технологій, автоматики та метрології (ІКТА) – кафедра захисту інформації, спеціальність Кібербезпека (№125) – спеціалізація «Адміністрування систем кібербезпеки».

Де: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності – Навчально-науковий інститут цивільного захисту – кафедра управління інформаційною безпекою – спеціальність «Кібербезпека» (№125).

Цього року Кластер запускає ще дві навчальні програми дуже актуального напрямку – Кібербезпека. З вересня програми запрацюють у Львівській Політехніці та Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності. У час хакерських кібератак та масових комп’ютерних вірусів, крадіжок даних та спекуляцій інформацією, сфера захисту даних, систем та мереж є особливо актуальною. Оновлення навчальної програми у Львівській Політехніці відбувалось на нововведеній спеціалізації «Адміністрування систем кібербезпеки», яку студенти можуть обрати після першого року навчання. Вивчення фахових дисциплін надасть студентам глибшого розуміння основних положень сучасної концепції кібербезпеки, системних питань захисту даних і програмного забезпечення.

Навчальна програма у ЛДУ БЖД готуватиме майбутніх інженерів з кібербезпеки (SecOps). Програма передбачає якісну підготовку фахівця, який зможе працювати в ІТ-компаніях та інших підприємствах на посадах, пов’язаних із захистом інформації в комп’ютерних мережах та інформаційною безпекою. Інженер з кібербезпеки знає основні положення захисту інформації, має теоретичні та практичні навики в побудові захищених комп’ютерних мереж, вміє проводити тестування на проникнення в комп’ютерні мережі та аналізувати їх захищеність від шкідливих впливів.

Стежте за деталями про програму у Львівській Політехніці на веб-сайті програмита на Facebook-сторінці, а про програму в ЛДУ БЖД можна дізнатись більше на веб-сайті програми та на Facebook-сторінці.

Програми Computer Science: Комп’ютерні науки та ІТ і бізнес аналітика

Де: Український Католицький Університет – факультет прикладних наук

Це дві сучасні бакалаврські програми Українського католицького університету, які готують лідерів галузі, що своїми знаннями, навичками та настановами змінюватимуть сьогоднішнє та майбутнє України та світу. Програми розроблені з урахуванням того, щоб дати студентам не лише фундаментальні знання з комп’ютерних наук, а й допомогти їм розвинути етичні, бізнес-орієнтовані та комунікативні навички.

Програма з комп’ютерних наук (спеціальність 122 комп’ютерні науки та інформаційні технології) в першу чергу орієнтована на технічну складову і передбачає три спеціалізації: програмна інженерія, штучний інтелект та людино-машинна взаємодія. Натомість, програма інформаційні технології та бізнес-аналітика (спеціальність 124 системний аналіз) орієнтована на застосування прикладних інформаційних технологій до потреб сучасного бізнесу, зокрема щодо аналітики бізнес-процесів та їх автоматизації.

Програми вирізняються поглибленим вивченням англійської мови шляхом викладання окремих курсів англійською мовою і участі в літній англомовній школі. До читання лекцій залучаються міжнародні партнери УКУ та відомі професіонали з провідних компаній Львова, України і світу.

Детальніше – https://apps.ucu.edu.ua та Facebook-сторінці програм – https://www.facebook.com/csatucu