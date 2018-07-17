Авіакомпанія Ernest Airlines знову затримує рейси зі Львова та Італії

Пасажири не можуть вчасно вилетіти в Мілан і Неаполь

Одразу три вильоти в Італію зі Львова від авіакомпанії Ernest Airlines затримуються, – повідомляє Міжнародний аеропорт «Львів».

Зокрема, перенесли рейс до Мілана та два – в Неаполь. Водночас із цих міст не можуть вилетіти пасажири і до Львова.

Оновлений графік рейсів опублікувано на сторінці львівського аеропорту:

Рейс EG223 затримується вильотом з Мілана (Бергамо) до 10:50 (за планом 07:40). Орієнтовний час прибуття у Львів 12:40.

Рейс EG278 затримується вильотом зі Львова до Неаполя до 13:20 (за планом 10:25).

Рейс EG577 затримується вильотом з Неаполя до 16:25 (за планом 13:50). Орієнтовний час прибуття у Львів 18:25.

Рейс EG578 затримується вильотом зі Львова до Неаполя до 19:15 (за планом 16:45).

Рейс EG277 затримується вильотом з Неаполя до 22:05 (за планом 19:35). Орієнтовний час прибуття у Львів 00:15 (18.07.2018).

Рейс EG224 затримується вильотом зі Львова до Мілана (Бергамо) до 00:55 (за планом 22:25).

Усі пасажири, що вилітатимуть зі Львова, будуть проінформовані про затримки, а також буде надано харчування.