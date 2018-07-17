Аптека на Міцкевича має бути збережена,- Москаленко

Сьогодні усі сторони зустрілися та обговорили ситуацію

“Надра України”, Укрзахідгеологія, Управління охорони історичного середовища та представники аптеки на вул. Міцкевича провели сьогодні заплановану зустріч. Про це повідомив Андрій Москаленко.

“Розмова вже переходить в юридичне русло. Був присутній юрист Надр України (орендодавця)”, – розповів Москаленко.

За його словами аптека обов’язково має бути збережена. А Львівська міська рада зробить для цього усе можливе.

“Два тижні є часу щоб підготувати новий договір. Для цього буде замовлено оцінку приміщення. Поки питання не буде врегульовано щодо нового договору, Надра України забезпечують аптеці можливість працювати у попередньому форматі”, – пояснив Андрій Москаленко.