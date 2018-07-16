За добу на Львівщині сталися 3 подібні ДТП: потерпіло 15 осіб

У всіх випадках водії не могли впоратися з керуванням

За минулу добу, 15 липня, на дорогах Львівської області за подібних обставин сталось три дорожньо-транспортних пригоди, внаслідок яких постраждали п’ятнадцятеро осіб, з яких п’ятеро – неповнолітні. Як попередньо встановили правоохоронці, у всіх цих ДТП водії не впорались з керуванням автомобілями, – повідомляє Відділ комунікації поліції Львівщини.

Близько 14:00 на автодорозі сполученням Тухля – Славське у Сколівському районі водій “Міцубіші”, 38-річний іноземець, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з’їхав з мосту в кювет і перекинувся. Внаслідок ДТП окрім водія тілесні ушкодження отримали троє пасажирів авто, також іноземці, з них одна неповнолітня – 17-річна дівчинка.

О 16:45 на автодорозі Київ-Чоп неподалік села Чишки у Пустомитівському районі водій автомобіля «Чері», 52-річний мешканець Івано-Франківської області, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою «Мерседес», якою керував 62-річний мешканець Чернігівської області. Внаслідок зіткнення водій та двоє пасажирів «Чері», з яких одна 15-річна дівчинка, отримали тілесні ушкодження.

Близько 18:45 на автодорозі Київ-Чоп неподалік села Глушин Бродівського району водій автомобіля «Сітроен», 32-річний мешканець Київської області, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом «Фіат Добло»,яким керував 30-річний мешканець Бродівського району. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водій та четверо пасажирів мікроавтобуса, з яких двоє дітей віком 3 та 6 років, а також водій та двоє пасажирів легковика, один з яких – десятирічний хлопчик.

Правоохоронці закликають водіїв бути уважними та обережними за кермом, ретельно дотримуватись Правил дорожнього руху. Оцінюйте адекватно дорожню обстановку, свій фізичний стан та приймайте виважені рішення. Не забувайте, що внаслідок ваших необдуманих дій можете загинути не лише ви, а й ваші пасажири та інші учасники дорожнього руху.