Від завтра частину вулиці Зелена перекриють для руху транспорту

Як повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, від завтра, 17 липня, і до 1 листопада буде перекрито рух транспортних засобів на вул. Зеленій, 261.

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт зі заміни аварійного водогону, від завтра, 17 липня, з 10:00 год і до 20:00 1 листопада буде перекрито рух транспортних засобів на вул. Зеленій, 261 і до житлового масиву «Пасічний». Роботи виконує ТзОВ «Альтіс-Спецбуд».

Об’їзд дороги відбуватиметься відповідно до розробленої тимчасової схеми організації дорожнього руху.

Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради просить вибачення у мешканців за тимчасові незручності, пов’язані з проведенням необхідних ремонтних робіт.