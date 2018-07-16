Веслувальник Дмитро Озимок – найкращий спортсмен Львівщини у червні

Найкращим спортсменом Львівщини за підсумками червня став веслувальник Дмитро Озимок – дворазовий чемпіон Європи серед юніорів, – повідомляє відділення Національного олімпійського комітету у Львівській області.

Зокрема, на європейській першості в італійському місті Ауронцо Дмитро Озимок переміг в каное-одиночці на дистанції 200 м та в каное-четвірці на такій же дистанції.

Незабаром відбудеться нагородження кращого спортсмена червня Дмитра Озимка за участю голови відділення НОК України у Львівській області Юрія Турянського.

Довідка:

Озимок Дмитро народився в смт. Шацьк 27 березня 2000 року. Перший тренер – Цюп’ях Леонід Петрович. З 2014 року навчається у КЗ ЛОР УФК та тренується на базі СДЮШОР “Веслярик”. Тренери – Поцюрко Михайло Степанович та Дець Володимир Іванович. Зараз він є студентом 2 курсу КЗ ЛОР УФК. Майстер спорту України, член збірної команди України. Чотириразовий чемпіон України та дворазовий чемпіон Європи серед юніорів