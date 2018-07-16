Уряд спрямував на розвиток регіонів 6 млрд грн: перелік об’єктів на Львівщині

Цього року уряд виділив понад 6 млрд грн на реалізацію в регіонах соціально-економічних проектів та інвестиційних програм, що сприятимуть розвитку територій. Зокрема, 4,05 млрд грн, виділені з Державного фонду регіонального розвитку, ще 2,11 млрд грн регіони отримають через субвенцію з бюджету.

Кошти будуть спрямовані на будівництво та ремонт різних об’єктів, – дитячих садочків, шкіл, медичних закладів та оснащення їх сучасним обладнанням, на будівництво і ремонт доріг, мереж водопостачання та вуличного освітлення, щоб забезпечити комфортні умови для життя.

У Львівській області виділені урядом кошти будуть використані на будівництво, ремонт та утеплення понад майже сотні садочків, шкіл, спортивних об’єктів та об’єктів культури. Зокрема, виділені кошти на:

будівництво дошкільного навчального закладу на 150 місць в смт Великий Любінь Городоцького району – 18,3 млн грн

реконструкцію школи № 41 в смт Брюховичі – 2 млн грн

будівництво школи в с. Суховоля Городоцького району – 2 млн грн

будівництво школи в с. Братковичі Городоцького району – 1 млн грн

реконструкцію дошкільного навчального закладу в с. Мервичі Жовківського району – 6,1 млн грн

реконструкція школи в с. Бортятин Мостиського району – 5,2 млн грн

будівництво добудови школи у с. Кротошин Пустомитівського району – 6 млн грн

будівництво школи на 400 учнів в с. Чишки Пустомитівського району – 5 млн грн

будівництво школи на 480 учнівських місць у с. Либохора Турківського району – 2 млн грн

будівництво школи на 500 учнів у с. Бірки Яворівського району – 3,8 млн грн

будівництво школи в смт Гніздичів Жидачівського району – 3 млн грн

реконструкцію школи №1 в с. Зимна Вода Пустомитівського району – 2,4 млн грн

будівництво спортзалу Зимноводівської загальноосвітньої школи № 2 в с. Зимна Вода Пустомитівського району – 4,5 млн грн

добудову об’єкту соціально-економічної інфраструктури школи в с. Семенівка Пустомитівського району – 7,1 млн грн

добудову школи в с. Верхня Білка Пустомитівського району – 6,8 млн грн

будівництво школи в с. Оброшине Пустомитівського району – 5 млн грн

будівництво дитячого дошкільного закладу в м. Новий Калинів Самбірського району – 2,5 млн грн

реконструкція школи в с. Верхня Рожанка Сколівського району – 5 млн грн

будівництво дитячого садка на 90 місць в с. Сілець Сокальського району – 3 млн грн

реконструкцію Лосинецької загальноосвітньої школи I—II ступеня Турківського району – 2 млн грн

реконструкцію Старосамбірської загальноосвітньої школи I—III ступеня № 1 імені Героя України Богдана Сольчаника – 5,8 млн грн

ремонт школи в с. Підбірці Пустомитівського району – 1,1 млн грн

реконструкція школи в с. Оброшино Пустомитівського району – 3,1 млн грн

будівництво школи в с. Дубаневичі Городоцького району – 1 млн грн

реконструкцію Судововишнянського навчально-виховного комплексу у м. Судова Вишня Мостиського району – 2,5 млн грн

реконструкцію дошкільного навчального закладу “Сонечко” в с. Заводське Буського району – 1,1 млн грн

реконструкцію школи в с. Ралівка Самбірського району – 2,9 млн грн

ремонт школи-ліцею в м. Моршин – 2 млн грн

реконструкцію школи в с. Погірці Самбірського району – 1,1 млн грн

рекоснтрукцію дитячого садка в с. Уличне Дрогобицького району – 3,5 млн грн

будівництво дитячого садка у с. Борщовичі Пустомитівського району – 2 млн грн

реконструкцію дитячого садка у с. Чуква Самбірського району – 5 млн грн

реконструкцію дитячої дошкільної установи в с. Давидів Пустомитівського району – 1 млн грн

реконструкцію школи-садка в с. Баранівці Самбірського району – 1,9 млн грн

реконструкцію шатрового даху та утеплення стін фасаду СЗШ № 3 в м. Трускавець – 1 млн грн

будівництво школи в с. Дубаневичі Городоцького району – 1,5 млн грн.

реконструкцію школи в с. Нежухів Стрийського району – 2,5 млн грн

реконструкцію дитячого садка в с. Кавське Стрийського району – 1,5 млн грн

ремонт дошкільного навчального закладу “Веселка” в с. Лисовичі Стрийського району – 1 млн грн

реконструкцію Львівського державного університету фізичної культури – 8,6 млн грн

реконструкцію спортзалу дитячої юнацько-спортивної школи в м. Самборі – 1,3 млн грн

реконструкцію спортзалу спорткомплексу “Шахтар” у м. Червонограді – 11,9 млн грн

реконструкцію спортивно-туристичного оздоровчого комплексу “Прикарпаття” у с. Сприня Самбірського району – 3,1 млн грн

будівництво народного дому у с. Великі Грибовичі Жовківського району – 4 млн грн

реконструкцію народного дому у с. Червоне Золочівського району – 2,3 млн грн

реконструкцію частини даху Народного дому в с. Заводське Буського району – 1,2 млн грн

Також буде проведено ремонти у медичних закладах області та закуплено для них дороговартісне обладнання. Зокрема, передбачені кошти на:

реконструкцію Львівського обласного клінічного перинатального центру – 37,2 млн грн.

реконструкцію пологового відділення на 30 ліжок Бродівської центральної районної лікарні – 4 млн грн.

реконструкцію Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру у м. Львові та заміну в ньому ліфтів – 7,2 млн грн

добудову терапевтичного корпусу на 50 ліжок Городоцької центральної районної лікарні – 9 млн грн

реконструкцію Красненської міської лікарні в смт Красне Буського району – 2,3 млн грн

будівництво акушерського корпусу на 30 ліжок в м. Миколаїв – 7,7 млн грн

реконструкцію хірургічного відділення на 40 ліжок Старосамбірської центральної районної лікарні – 3,5 млн грн

реконструкцію приміщення під відділення паліативної допомоги Рава-Руської районної лікарні по вул. Грушевського, 120 – 1,7 млн грн

реконструкцію Кам’янка-Бузької центральної районної лікарні – 2 млн грн

придбання обладнання для Рудківської лікарні планового лікування Самбірського району – 5 млн грн

Виділені кошти на будівництво та реконструкцію водогонів в двох населених пунктах, зокрема, на будівництво зовнішніх мереж водопостачання в с. Бірки Яворівського району – 3 млн грн.

Окрім того, кошти будуть спрямовані на ремонт доріг в 9 населених пунктах області і між ними. Зокрема, 5 млн грн. – на будівництво тунельного шляхопроводу, що поєднує вул. Стрілецьку та квартал воїнів АТО у м. Львів – Винники, 1 млн грн. – на повне відновлення автомобільного мосту через р. Тисмениця на вул. Героїв ОУН-УПА в м. Бориславі. Ще 10 млн грн. передбачено на реконструкцію пл. Ринок в м. Дрогобичі.