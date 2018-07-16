Українці розробили унікальну екологічну зубну щітку з паперу

Українці розробили унікальну зубну щітку, яка не містить пластикових матеріалів і не шкодить природі. Вона створена з нейлонових ниток, переробленого паперу і кукурудзяного крохмалю, – повідомляє видання “Голос Америки”, передає ONLINE.UA.

Новий еко-проект українців підкорив Європу — його визнали одною з кращих розробок на міжнародному конкурсі в Німеччині, де було представлено близько 300 проектів з усього світу.

Український проект по виготовленню зубної щітки з паперу увійшов до п’ятірки кращих еко-ідей світу. Виконавчий директор Effa Дарія Василенко прокоментувала успіх еко-стартапу на міжнародному конкурсі. Вона підкреслила, що зубна щутка є другим за величиною джерелом пластикового забруднення природи, так як тільки в США за один рік викидається не менше мільярда зубних щіток. Вона пояснила, що за підрахунками фахівців, одна зубна щітка з паперу буде коштувати не більше трьох гривень.

Винаходом уже зацікавилися в США і Китаї. Зокрема, про масове виробництво щіток компанії Effa вже домовилися з однією з китайських компаній, яка поставляє одноразові зубні щітки в сорок країн світу.