У Львові судитимуть директора підприємства за шахрайство і захоплення землі

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна

За повідомленням Відділу комунікації поліції Львівської області, 55-річний генеральний директор ПАТ, не маючи жодних відповідних рішень органів місцевого самоврядування чи виконавчої влади, самовільно зайняв земельну ділянку площею 0,2552 га.

Також чоловік під час будівництва без належним чином оформлених та погоджених містобудівних документів, залучив кошти громадян в сумі понад 7,5 млн гривень, надаючи їм неправдиву інформацію про наявність усієї необхідної дозвільної документації.

Керівнику ПАТ повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво), ч. 3,4 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.

Максимальне покарання, яке загрожує зловмиснику, – позбавлення волі на строк від 5 до 12 років із конфіскацією майна.