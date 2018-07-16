У Львові провели книгообмін

Близько півсотні львів’ян цими вихідними взяли участь в акції обміну книгами у Першій львівській медіатеці (м. Львів, вул. Мулярська, 2-а). Акцію проводили вже вдруге цього року. Правила Book exchange прості: обрати книжки з власної домашньої бібліотеки (прочитані, неактуальні, ті, які просто займають місце), принести їх у зазначений час та обмінятися з іншим учасником.

У середньому учасники приносили по 5 книжок. Видання, які не знайшли нових «господарів», подарували бібліотеці.

«Ми хочемо, щоб нові книги не залежувались у людей, щоб інші теж змогли прочитати їх, не витрачаючи грошей; а старі книжки, неактуальні, в поганому стані, не ставали сміттям і отримали шанс на нове життя. Такі екземпляри ми складаємо окремо і відправляємо на макулатуру», – пояснює ідею організаторка акції Валентина Рущак.

Окрім того, акцією Book exchange бібліотека намагається підтримати соціальний проект «Майстерня щастя», завдяки якому для дітей проводять безкоштовні майстер-класи. Раніше він існував за кошт гранту від міської ради. Але гроші виділили тільки на чотири місяці, тож зараз усі небайдужі допомагають бібліотеці з матеріалами, а книгообмін став ще одним місцем зустрічі, куди кожен може принести фарби, олівці, картон для дітей або ж допомогти фінансово. Стежити за подіями «Майстерні щастя» можна на їхній сторінці у мережі Facebook.

«У багатьох досить стереотипна думка про бібліотеки: ти маєш рівненько сидіти, читати і все. Насправді тут мають проходити майстер-класи, цікаві заходи. Вона має стати місцем соціальних проектів, місцем, де люди спілкуються, де їм комфортно», – переконана Валентина Рущак.

Окрім Book exchange, у бібліотеці також проводять акцію «Шмотка-party», на якій учасники можуть обмінятися непотрібним одягом або віддати його на благодійність.