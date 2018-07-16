У Львові два чоловіки побили та пограбували третього

У суботу, 14 липня, на вул. Князя Романа двоє чоловіків били третього. Бійку помітив поліцейський, який у позаслужбовий час проїжджав повз.

Він втрутився у конфлікт, тоді нападники почали тікати. Поліцейському вдалось наздогнати одного із них.

“Втікач викинув на землю чорний гаманець, який, як потім з’ясувалося, належить чоловіку, якого побили. Також в потерпілого забрали мобільний телефон”, – розповіли у прес-службі Патрульної поліції Львівської області.

Екіпаж поліції, що прибув на місце події, встановив особу порушника. Чоловік виявився раніше судимим. Патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила гаманець та 2500 гривень.

Потерпілий написав заяву про злочин. Попередня кваліфікація – грабіж.