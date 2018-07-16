На Левандівці без гарячої води будуть 7 будинків
Відновити постачання обіцяють 27 липня
Частина львів’ян не матиме гарячої води від сьогодні до 27 липня. Потерпіти доведеться мешканцям вул. Сяйво, 11, 13, 15, 17, 19, 21 та вул. Широка, 29.
У ЛКП «Залізничнетеплоенерго» кажуть, що мінятимуть тепломережу на вул. Вигоди, 27-а до ЦТП на вул. Сяйво, 17-а, діаметром 219 мм та довжиною 200 м. п.
Адміністрація ЛКП «Залізничнетеплоенерго» просить вибачити за тимчасові незручності пов’язані з проведенням необхідних ремонтних робіт.