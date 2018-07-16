На Левандівці без гарячої води будуть 7 будинків

Частина львів’ян не матиме гарячої води від сьогодні до 27 липня. Потерпіти доведеться мешканцям вул. Сяйво, 11, 13, 15, 17, 19, 21 та вул. Широка, 29.

У ЛКП «Залізничнетеплоенерго» кажуть, що мінятимуть тепломережу на вул. Вигоди, 27-а до ЦТП на вул. Сяйво, 17-а, діаметром 219 мм та довжиною 200 м. п.

Адміністрація ЛКП «Залізничнетеплоенерго» просить вибачити за тимчасові незручності пов’язані з проведенням необхідних ремонтних робіт.