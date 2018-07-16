У гості до єнотів: дітям-сиротам влаштувати емоційну зооекскурсію (фото)

У "Домі єнота" побували також діти вимушено переселених і діти, позбавлені батьківського піклування

Група дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, з сімей вимушено переселених, а також діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування побували на екскурсії в «Домі єнотав» у Львові, – інформує Управління соціального захисту Львівської міської ради.

Захід організували працівники відділу соціальної роботи Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

«Діти радісно і позитивно поспілкуватись та провести час з єнотами, – розповіла фахівець із соціальної роботи ЛМЦ ССС ДМ Вовк Наталя. – У всіх учасників залишись надзвичайно теплі спогади про дружелюбних тварин, багато фотографій та хороших вражень».