Трамвайну зупинку на вул. Дорошенка перенесуть ближче до пр. Свободи

Зміни проведуть уже на цих вихідних

Із 21 липня трамвайну зупинку на вулиці Дорошенка, де триває облаштування пішохідної зони, перенесуть ближче до пр. Свободи.

Про це повідомив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР з питань транспорту Андрій Білий за підсумками наради з представниками Галицької районної адміністрації, ЛКП «Львівавтодор», ЛКП «Львівелектротранс», управління транспорту та патрульної поліції.

«Із 21 липня плануємо трамвайну зупинку з вул. Дорошенка перенести ближче до пр. Свободи. Ремонтні роботи з облаштування нових зупинок вже на стадії завершення. Роботи виконує ШРП Галицького району на замовлення Галицької Р А. Для зручності пасажирів платформи зупинок трохи підняті. Залишається облатувати павільйони на обох зупинках”, – розповів Андрій Білий.

За його словами, також є необхідність перенести кінцеву тролейбусної зупинки з пр. Свободи.

Ще учасники наради відзначили багато порушень в частині паркування по вул. Гнатюка. Відповідно ЛКП «Львівавтодор» спільно з поліцією мають напрацювати і запропонувати рішення щодо правильного впорядкування паркування на вулиці.

«Маємо затримку щодо постачання світлофорних секцій, які регулюватимуть рух відповідно до нової схеми. Тому терміни впровадження будуть оголошені додатково», – додав Андрій Білий.

Нагадаємо, минулого року міська комісія з безпеки дорожнього руху прийняла рішення щодо облаштування пішохідної зони на вул. Дорошенка, від пр. Свободи до вул. Банкової. Проїзд громадського транспорту цією ділянкою не зміниться, натомість приватний транспорт має здійснюватиме об’їзд цього відрізку дороги через вул. Гнатюка.