ООС: Бойові дії по всій лінії зіткнення, 1 поранений
Минулої доби бойовики 29 разів порушили режим тиші, у тому числі 1 раз – із забороненого Мінськими домовленостями озброєння, 1 український військовий отримав поранення.
Про це йдеться у зведенні прес-центру Об’єднаних сил станом на 7:00 16 липня.
“Російські окупаційні війська проявляли активність по всій лінії зіткнення і вели вогонь по захисниках Кримського, Новолуганського, Світлодарська, Зайцевого, Майорська, Пісків, Тарамчука, Авдіївки, Водяного, Пищевика, Широкиного та Талаківки”, – йдеться у звіті.
“У районі Гнутового ворог застосував 82-мм міномет. Своїми активними діями противник намагався змусити військовослужбовців Об’єднаних сил відкрити вогонь у відповідь”, – наголосили у штабі.
Унаслідок ворожого вогню було поранено одного з наших захисників. За даними розвідки, одного окупанта знищено, ще одного поранено”, – підкреслили у пресцентрі.
Упродовж поточної доби бойовики 5 разів обстріляли позиції українських захисників біля Світлодарська, Мар’їнки, Гнутового та Водяного.