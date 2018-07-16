ООС: Бойові дії по всій лінії зіткнення, 1 поранений

Минулої доби бойовики 29 разів порушили режим тиші, у тому числі 1 раз – із забороненого Мінськими домовленостями озброєння, 1 український військовий отримав поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об’єднаних сил станом на 7:00 16 липня.