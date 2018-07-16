Ніч у Львові зібрала 15 тис відвідувачів

З 13 до 15 липня тривав уже традиційний для міста фестиваль «Ніч у Львові». За три дні було проведено чимало різноманітних заходів, серед яких — нічні екскурсії, мистецькі акції та вистави, майстер-класи, дискусії та музика в музеях, галереях, театрах, храмах і просто на вулицях та площах міста.

Впродовж фестивалю було задіяно майже 40 локацій Львова, де проходили нічні екскурсії, майстер-класи,атракції, кіноперегляди, мистецькі акції та перфоманси. У центрах туристичної інформації та музеях були розташовані карти з програмою та інформації про події.

«Вперше така промо-акція була проведена у 2011 році і протягом восьми років фестиваль користується великою популярністю серед гостей та жителів Львова. Нам дуже приємно спостерігати як з кожним роком відвідувачів все більше і більше», – розповідає організатор фестивалю Марта Іванишин.

На площі Ринок, біля Оперного театру та на площі Митній грали музики. Панувала дружня атмосфера.