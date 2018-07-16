На радіо FM Галичина розпочались канікули NON STOР

Два тижні 17 дітей з різних шкіл Львова вчитимуться працювати в ефірі, озвучувати мультики, «крутити» дискотеки та навіть створять власну телепрограму. На радіо FM Галичина розпочався табір для дітей «Канікули NON STOР».

Викладачами табору стали ведучі Файного радіо та працівники телерадіокомпанії. Кожен з яких для підготував для дітей цікаву та насичену навчальну програму.

«Будуть курси діджеїв, діти будуть вчитися зводити музику а також дублювати мультики. Після табору кожна дитина отримає мультик, де один з героїв буде озвучений її голосом. Також підчас навчання в таборі кожен зможе записати свою авторську телепрограму», – розповідає керівник освітнього проекту MediaHouse Ольга Телипська

У програмі табору, окрім занять з комунікацій, також заплановані цікаві екскурсії, ігри, розваги та подарунки. Зокрема, діти побачать замки Золотої підкови: Підгорецький, Золочівський та Олеський. Учасники табору також стануть гостями ефірів на FM Галичина.

Нагадаємо, що вже розпочалась реєстрація на другу зміну канікул NON STOP, яка стартує з 6-го серпня.