Майже 80% мешканців Рудно не мають електрики та води

Тут триває ремонт на електричній підстанції

Станом на сьогоднішній ранок більшість мешканців смт Рудно залишаються без електро- та водопостачання. Відімкнули послуги людям ще вчора о 17:00.

У Залізничній районній адміністрації пояснили, що “Львівобленерго” проводить ремонт на електропідстанції.

«Електропідстанція, від якої отримує електроенергію смт Рудно, у дуже поганому стані. Відключення електроенергії тут трапляються періодично. Станом на сьогодні майже 80% населення смт Рудно (із 2200 дворів) не отримують електроенергії”, – повідомила Ірина Джурик, голова Залізничної районної адміністрації.

Через відсутність електрики, не може працювати і насосна станція підкачки води.