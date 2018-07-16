Львів’ян просять повідомляти про дикі рослини на будинках

Мешканців Львова просять повідомляти про дикорослі рослини – кущики, дерева – на дахах, балконах чи парапетах.

“Якщо Ви побачили дикорослий самосів на верхніх поверхах, або даху, сфотографуйте його, будь ласка, і запостіть в коментарі до цього допису, вказавши адресу. Це допоможе ЛКП оперативно усунути рослину”, – закликають у міському департаменті житлового господарства та інфраструктури.

Таким чином у департаменті хочуть зробити місто кращим та чистішим.