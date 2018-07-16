Кількість тих, хто отруївся у львівському кафе, зросла до 25 осіб

Станом на вчора, 15 липня, до 20:30 по допомогу лікарів звернулось 25 осіб, які отруїлися у львівському кафе Tomash Kebab.

Як повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, 23 особи гостілізовано, ще двоє перебувають на амбулаторному лікуванні.

Нагадаємо, 13 липня до Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надійшло повідомлення про госпіталізацію у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню протягом 11-13 липня семи пацієнтів із діагнозом «харчова токсикоінфекція» та «гостра кишкова інфекція». Усі вони харчувалися у закладі громадського харчування Tomash Kebab за адресою м. Львів вул. П. Куліша, 10. Тоді повідомляли про 9 людей, які отруїлися в цьому кафе. За цим фактом поліція проводила перевірку.

За фактом масового отруєння у кафе в центрі Львова відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) КК України.

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