Волинські контрабандисти планували перетнути кордон під виглядом лосів (відео)

Неординарний винахід правопорушників, які намагаються поза пунктами пропуску перетнути кордон із товаром, виявили вчора співробітники Держприкордонслужби на Волині. Під час патрулювання на ділянці відділу «Новогрузьке» офіцер внутрішньої та власної безпеки Луцького прикордонного загону поблизу державного кордону знайшов поліетиленовий пакет, замаскований у траві. Перевіряючи пакунок, правоохоронець виявив у ньому імітатори слідів лося. Найімовірніше, винахідливий ділок мав намір використовувати ці сліди для незаконного перетину кордону через контрольно-слідову смугу й у такий спосіб ввести в оману правоохоронців. Пристосування вилучили, нині тривають заходи зі встановлення власника імітатори слідів лося.

Як інформує Державна прикордонна служба України, українсько-польський кордон є улюбленим напрямком контрабандистів, особливо тютюнових. Вони вдаються до найрізноманітніших хитрощів, аби незаконно перемістити товар до сусідньої держави. Часто правопорушники вщент запаковують цигарками днища транспортних засобів, бензобаки та паливні баки. Інколи трапляються більш креативні контрабандисти, які ховають товар у вугіллі, в рулонах паперу, в пиломатеріалах, у салі, глині, серед іграшок і навіть тварин. Через «зеленку» також намагаються переправити товари квадрокоптерами, човнами або вбрід водою.