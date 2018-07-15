У Зарваниці паломники пройшли багатотисячним походом зі свічками (фото, відео)

Проти ночі на 15 липня відбувся багатотисячний похід паломників із запаленими свічками від парафіяльного храму с. Зарваниці до місця появи Богородиці

Процесію очолив глава УГКЦ Блаженніший Святослав та кардинал Ґвалтьєро Бассетті, Президент Італійської Єпископської Конференції, – повідомляє департамент інформації УГКЦ.

Похід зі свічками розпочався біля парафіяльного храму Зарваниці, де зберігається ікона Матері Божої Зарваницької. Після Літургії, яку очолив владика Йосафат (Говера), Екзарх Луцький, вірні центральною вулицею села в супроводі духового оркестру співали пісню «Із Києва міста».

Відтак на чудотворному місці вдарили дзвони, а прочани наблизилися до монумента, де глава УГКЦ спільно з єпископами та священиками відслужив Молебень до Пресвятої Богородиці.

У суботу, 14 липня, глава УГКЦ Блаженніший Святослав провів зустріч з молоддю в Зарваниці. Крім цього, молодь також мала нагоду зустрітися з кардиналом Ґвалтьєро Бассетті, Президентом Італійської Єпископської Конференції.

Предстоятель УГКЦ у промові та відповідях на актуальні запитання акцентував увагу на важливості сімейних цінностей та істинній любові в усій її повноті в сучасному житті християнина.

Сьогодні ж, 15 липня, до прощі в Зарваниці долучився Президент України Петро Порошенко.

“Десятки тисяч вірних Української Греко-Католицької Церкви щороку прямують до Зарваниці, щоб об’єднатися у спільній молитві. Зарваниця – одне із найвідоміших святих місць Європи, яке в братолюбному дусі християнської єдності відкрите для вірних інших церков. І я, православний українець, почуваюся тут надзвичайно затишно”, – написав він на своїй facebook-сторінці.

Нагадаємо, в Зарваниці триває Загальноукраїнська проща, участь у якій беруть тисячі паломників з різних куточків України та з-за кордону.