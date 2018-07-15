У Солонці на будові монастирського комплексу знайшли артснаряди

Як інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, 14 липня в селі Солонка Пустомитівського району виявили три артснаряди. Боєприпаси знайшли на території будівництва монастирського комплексу.

Боєприпасів наразі не вилучили з місця події та не знешкодили.

Вочевидь, їх виявили на місці будівництва храму й монастиря Римсько-Католицької Церкви. Нагадаємо, в Солонці зводять храм і кляузуровий монастир Сестер Ордену св. Бенедикта, який буде посвячено святому Йосифові.

13 березня 2015 року у Львові відбулася зустріч Архієпископа Мечислава Мокшицького з Матірю-Абатисою Кларою Абатства Сестер Бенедиктинок Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії у Житомирі. Абатиса Клара прибула тоді до Львова на зустріч із Львівським Митрополитом для обговорення справ, пов’язних із заснуванням та будівництвом монастиря Ордену Сестер св. Бенедикта у Львові. 19 березня 2016 року тут відбулося освячення місця та наріжного каменю під зведення церкви й монастиря. Освячення здійснив Митрополит і Архиєпископ Львівський РКЦ Мечислав (Мокшицький).