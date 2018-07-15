У Львівському перинатальному народилася перша сотня діток

Увечері в п’ятницю, 13 липня, у Львівському перинатальному центрі народився хлопчик – сота дитина від початку відновлення роботи центру. Про це повідомила на своїй facebook-сторінці директорка департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації Iрина Микичак.



Нагадаємо, перша дитина – дівчинка – у відновленому Львівському обласному перинатальному центрі народилася вночі 24 червня.

Перед тим 22 червня у Львівському обласному перинатальному центрі запрацювало відділення патології для вагітних.

Нагадаємо, перинатальний центр у Львові ремонтували з 2013 року. Через кілька місяців ремонит зупинили, тож стан будівлі лише погіршився. У 2017 році планували відкрити частину відділень, однак відкриття постійно переносили.

20 квітня 2018 року медзаклад офіційно відкрив Президент України Петро Порошенко. Та після цього перинатальний все ж не працював. Згодом тут виявили будівельні недоліки. Через це звільнили кількох керівників відділів.

Також у обласній раді дуже довго визначались із керівником для оновленого закладу. Врешті жодна з кандидаток комісію не задовольнила, тож поки що закладом керує тимчасовий директор Ігор Потапов. Наступний конкурс відбудеться, ймовірно, восени.