У Липниках автівка збила 5-річного хлопчика, який виходив з маршрутки

Як інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, водій автомобіля «Мерседес Спринтер», мешканець с. Вишневець, Тернопільської області 1982 року народження, наїхав на хлопчика 2013 року народження, мешканця с. Потелич Жовківського району, який виходив з маршрутного автобуса. Потерпілого попутнім транспортом доставили в Жовківську центральну районну лікарню з відкритою черепно-мозковою травмою.

Обставини події встановлюють.