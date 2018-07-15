У Липниках автівка збила 5-річного хлопчика, який виходив з маршрутки
ДТП сталася 14 липня о 00:29
Як інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, водій автомобіля «Мерседес Спринтер», мешканець с. Вишневець, Тернопільської області 1982 року народження, наїхав на хлопчика 2013 року народження, мешканця с. Потелич Жовківського району, який виходив з маршрутного автобуса. Потерпілого попутнім транспортом доставили в Жовківську центральну районну лікарню з відкритою черепно-мозковою травмою.
Обставини події встановлюють.