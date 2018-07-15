У ДТП на Львівщині травмувалися четверо іноземців

Автомобіль з'їхав з мосту в кювет і перекинувся

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 15 липня, близько 14.00 на автодорозі сполученням Тухля – Славське у Сколівському районі.

Як попередньо встановили правоохоронці, 38-річний водій «Міцубіші» не впорався з керуванням, унаслідок чого автомобіль з’їхав з мосту в кювет і перекинувся.

Унаслідок ДТП, окрім водія, тілесні ушкодження отримали троє пасажирів авто, також іноземці, з них одна неповнолітня – 17-річна дівчинка. Усіх потерпілих госпіталізовано, їхні діагнози уточнюють.

Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішують питання про відкриття кримінального провадження.