Сьогодні – День українських миротворців

Пам’ятну дату встановлено постановою Верховної Ради України від 21 травня 2013 року і приурочено до висадки першої української миротворчої місії, 1992 року, в колишній югославській республіці Боснія і Герцеговина.

Українські миротворці взяли участь у миротворчих операціях у таких країнах і регіонах світу: Косово, Боснія і Герцеговина, Східна Славонія, Ангола, Македонія, місія ОБСЄ у Косово, Гватемала, Таджикистан, Афганістан, півострів Превлака (Хорватія), Кувейт, Сьєрра-Леоне, місія ОБСЄ у Грузії, Придністров’я, Ірак, Ліван, Ефіопія та Еритрея, місія ООН у Грузії, Судан, Кот-д’Івуар, Демократична Республіка Конго тощо.

Україна є однією з провідних країн в Європі за чисельністю миротворців, яких направляють до складу місій під егідою ООН. Це зміцнює імідж держави на міжнародній арені і доводить високий авторитет Збройних сил України далеко за її межами.