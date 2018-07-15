Що допоможе в разі сонячних опіків: поради від лікаря

Сметана, олія чи зубна паста – це дуже погана перша допомога при такому опіку. Як і креми, мазі та пінки на жирній основі, як-от дексопантенол

Лікар-комбустіолог Вячеслав Назаренко розповів про першу допомогу, яка справді потрібна в разі таких опіків. Поради від лікаря опубліковано на сторінці в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун.

Сонячний опік – це в буквальному сенсі опік шкіри, що людина одержує під впливом ультрафіолетового випромінювання. Результатом сонячного опіку є запалення шкіри. Такі опіки бувають різного ступеня – від легкого почервоніння і незначного припухання до утворення множинних і великих пухирів. Залежно від ступеня опіку допомога також потрібна різна, від лікування в домашніх умовах – до звернення у медзаклад.

У будь-якому разі насамперед потерпілого слід перенести/перевести у прохолодне місце без доступу прямих сонячних променів. Далі:

Охолодіть опікові ділянки водою або прикладіть на 5 – 10 хвилин міхур з льодом чи інший холодний предмет.

За наявності опіків великої площі можна прийняти знеболювальні препарати (парацетамол, ібупрофен, німесулід).

Якщо є симптоми загального перегрівання – змочіть шкіру холодною водою, покладіть на великі судини (шия, стегна – пахові складки) міхур з льодом, загорнутий у чисту тканину, або холодні компреси. (Більше про першу допомогу при тепловій травмі: https://goo.gl/YmSRdD)

Далі пошкоджену шкіру можна обробити водорозчинними (!) препаратами – це тримістин, пантестин, мірамістин.

Не обробляйте уражену поверхню шкіри жодними кремами, пінами, оліями чи жирними речовинами.

Є помилкова думка, що опік слід одразу обробити дексапантенолом, проте в міжнародних рекомендаціях надання допомоги під час опіку його немає. Жиророзчинні препарати створюють на шкірі плівку, яка перешкоджає вивільненню ексудату та порушує теплообмін, посилює набряк тканин, що, своєю чергою, погіршує стан постраждалого.

Не обробляйте уражену поверхню шкіри жодними кремами, пінами, оліями чи жирними речовинами. Є помилкова думка, що опік слід одразу обробити дексапантенолом, проте в міжнародних рекомендаціях надання допомоги під час опіку його немає. Жиророзчинні препарати створюють на шкірі плівку, яка перешкоджає вивільненню ексудату та порушує теплообмін, посилює набряк тканин, що, своєю чергою, погіршує стан постраждалого. При утворенні пухирів слід накласти пов’язки зі стерильних перев’язувальних засобів яз неспиртовими антисептиками (бетадин, хлоргексидин, декасан, октенісепт) і водорозчинними мазями. Поява пухирів і посилення болю можлива на 2-4 добу. При утворенні великих і/або множинних пухирів більш ніж 1 см в діаметрі – зверніться до медичного закладу.

Пийте багато рідини.

Мастити уражені ділянки жирними кремами, мазями, вітамінними зовнішніми препаратами, пінними засобами можна з 5-6 доби після отримання УФ-опіків.

Пам’ятайте! Найактивніше сонячне опромінення – з 12:00 до 16:00. Тому в цей час перебування на відкритому сонці не рекомендовано.

Категорично заборонено обробляти рану засобами на жирній основі (олія, масло), мазі на жирній основі в перші 2-3 доби, жиром (гусячим, свинячим, борсуковим, тощо); яєчним жовтком; сечею; спиртовими розчинами, а також розчинами з барвниками; зубною пастою.