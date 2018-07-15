Перелік спеціальностей у ВНЗ, на які виділено найбільше бюджетних місць

«Середня освіта», «Комп’ютерні науки» та «Будівництво та цивільна інженерія» – ці та інші спеціальності отримали найбільше місць державного замовлення 2018 року. Про це розповів генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олег Шаров під час прес-брифінгу, який 12 липня 2018 року, відбувся в приміщенні Міністерства освіти і науки.

«Уряд ухвалив постанову «Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, та підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2018 році». Користуючись її проектом, можна визначити низку важливих параметрів вступної кампанії. Наприклад, спеціальності, яким надано найбільший обсяг держзамовлення на основі повної загальної середньої освіти, тобто для випускників 11-х класів», – повідомив Олег Шаров.

Так, найбільше місць держзамовлення отримали такі 10 спеціальностей:

«Середня освіта» (за усіма предметними спеціальностями) – 7 475 місць;

«Медицина» – 4 507;

«Комп’ютерні науки» – 3 216;

«Правознавство» – 3 090;

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» – 2 736;

«Будівництво та цивільна інженерія» – 2 650;

«Філологія» (всі мовні напрями) – 2 210;

«Галузеве машинобудування» – 2 025;

«Комп’ютерна інженерія» – 1 951;

«Правоохоронна діяльність» – 1 910.

Олег Шаров нагадав, що можливість навчатися на бюджеті не обмежується місцями державного замовлення. Адже частина бюджетних місць надається як регіональне замовлення. Такі місця розподіляють у всі комунальні заклади вищої освіти, які готують фахівців різних рівнів – від молодшого спеціаліста до магістра й аспірантури. Також регіональне замовлення надається в державних коледжах та технікумах, які не входять до складу вишів та фінансуються з місцевих бюджетів з 1 січня 2018 року.