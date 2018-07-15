На Самбірщині відзначили 74-ту річницю створення УГВР (фото)

У селі Сприня на Самбірщині відзначили 74-ту річницю створення Української Головної Визвольної Ради (УГВР)

Розпочався захід урочистою ходою учасників національно-визвольної боротьби, молоді, представників громадських організацій, влади та місцевого самоврядування з багатьох районів області, які поклали квіти до пам’ятника засновникам УГВР. Отці християнських конфесій здійснили чин панахиди за борцями за волю України.

Опісля відбулось урочисте віче.

Присутні на заході хвилиною мовчання вшанували загиблих на Майдані та під час протистоянь у зоні АТО.

У межах заходу також відбулося нагородження учасників та переможців змагань «Ігри нескорених». Усі команди отримали грамоти, медалі та цінні подарунки. Зазначимо, що у змаганнях взяли участь також команди зі Сходу України – Донецької та Луганської областей.

Фото: loda.gov.ua

Також відбулася святкова програма, де свою творчість презентували учасники військово- патріотичного вишколу «Ігри нескорених».

На завершення усі спільно виконали Гімн України.

Довідково. Українська Головна Визвольна Рада – підпільний парламент та уряд України. УГВР була створена для об’єднання всіх національно-визвольних сил українського народу, щоб з одного центру керувати визвольною боротьбою за Самостійну Соборну Українську Державу та проголосити світові волю українського народу.

З 10- го до 15- го липня 1944 року біля с. Сприня Самбірського району відбувся Перший Великий З’їзд УГВР, на якому було прийнято: Універсал УГВР, Платформу і Устрій УГВР – праобраз Конституції УГВР та програму Парламенту, затверджено текст Присяги Вояків УПА. Тоді ж Президентом УГВР було обрано Кирила Осьмака, головою Генерального Секретаріату УГВР обрано командувача УПА Романа Шухевича.

Українська Повстанська Армія перебувала у повному підпорядкуванні УГВР, яка мала власні друковані видання «Самостійність» і «Вісник».

Національно-визвольна боротьба під керівництвом УГВР тривала до середини 50-х років. Вона завершилася з арештом Василя Кука, останнього командира УПА та Генерального секретаря УГВР.