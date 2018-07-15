До Львова з’їдуться представники українознавчих суботніх і недільних шкіл

У місті відбудеться Перший Світовий форум українознавчих суботніх та недільних шкіл

Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» організовує Перший світовий форум українознавчих суботніх і недільних шкіл. Форум триватиме з 17 до 22 серпня 2018 року у Львові та Брюховичах.

У програмі Першого світового форуму українознавчих суботніх та недільних шкіл:

17 серпня 2018 року – V Міжнародна науково-практична конференція «Українська мова у світі»; м. Львів, головний корпус Національного університету «Львівська політехніка».

18-22 серпня 2018 року – Лабораторія творчих ідей: тренінги, майстер-класи, практикуми; смт Брюховичі, реколекційно-відпочинковий центр «Світлиця».

Мета конференції – обговорити актуальні питання методики викладання та методологічні і методичні засади викладання УМІ для імплементації її у навчальний процес вищих і середніх навчальних закладів світу.

Тематичні напрями конференції:

українська мова за кордоном: сфери функціонування;

викладання української мови як іноземної у вищій школі: виклики та перспективи;

викладання української мови для української діаспори;

сертифікація рівня володіння українською мовою як іноземною.

Мета Лабораторії творчих ідей – напрацювання нових ідей для створення навчально-методичних матеріалів для роботи в конкретній школі, в конкретному класі за кордоном.

У її рамках передбачено: