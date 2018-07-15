Гройсман привітав металургів з професійним святом

Сьогодні в Україні відзначають День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості

День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості – це професійне свято працівників металургійної та гірничодобувної промисловості України, яке відзначають щорічно у третю неділю липня.

Свято встановлено як День металурга в Україні «…на підтримку ініціативи працівників металургійної та гірничодобувної промисловості України…» згідно з Указом Президента України «Про День металурга» від 3 червня 1993 року № 187/93. Згідно з Указом Президента України «Про внесення змін до Указу Президента України від 3 червня 1993 року N 187» від 27 червня 2006 року № 584/2006 свято було перейменовано в День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості.

«Третина ВВП країни, майже 300 тис працівників, близько 200 млрд грн реалізованої продукції лише за 5 місяців року. Це все про наш металургійний комплекс, працівники якого сьогодні відзначають професійне свято.

Попри війну і втрату частини активів, галузь демонструє силу і здатність завойовувати нові ринки та нарощувати експорт. Так, у нас немало сфер і точок економічного зростання. Але металургія – одна з найпотужніших.

Вітаю, металурги! Так тримати!» – привітам металургів з їхнім професійним святом прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.