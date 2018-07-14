Завтра Яворів святкує День міста (програма заходів)

У неділю, 15 липня, Яворів святкуватиме свій 642-й день народження. У місті відбудуться святкові концерти, забави й багато інших цікавих заходів, – повідомляє Яворів.інфо.

Розпочнеться програма заходів до Дня міста о 5.30 год. на Генеральському озері – стартуватиме Кубок міста із рибальського спорту.

Любителів спорту запрошують на міський стадіон ім. Є. Смука, де з 11.00 розпочнуться змагання із шахів, шашок, настільного тенісу.

З 14.00 до 16.00 відбуватимуться змагання із стрітболу, а о 15.30 – відбудеться фінальний матч з міні-футболу за Кубок мера.

У більярдному клубі «Накат», що на площі Ринок,1 о 14.00 год. – фінальний матч за Кубок міського голови із більярду.

О 17.00 – святкові заходи на площі Ринок.

О 18.00 учасники фестивалю «Яворівського весілля» вирушать святковою ходою за маршрутом: пл. Ринок – вул. Гребля – вул. Святоюрська – вул. Тичини – вул. Маковея – вул. Шашкевича – пл. Ринок.

Фестиваль «Яворівський пиріг» розпочнеться о 19.00 на площі Ринок.

На завершення відбудеться святковий концерт за участі відомих українських виконавців, головною зіркою стане гурт «ТІК».

Нагадаємо, у квітні депутати міської ради Яворова проголосували за зміну дати святкування Дня міста. Тож тепер день народження Яворова відзначають у третю неділю липня. Цього року вона припадає на 15 число.

Раніше День міста відзначали в останню неділю червня. Як правило святкування випадало на Петрів (апостольський) піст, тому й було затверджено нову дату святкування Дня міста.